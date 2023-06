Com’è nato il Covid

Le prime notizie ufficiali relative al Sars Cov 2 si hanno il 31 dicembre 2019. Quel giorno le autorità del governo cinese informano infatti l’Oms (Organizzazione Mondiale della Sanità) della presenza a Wuhan, metropoli capoluogo della provincia di Hubei, di alcuni casi di polmonite atipica. Nella nota, i funzionari di Pechino specificano che esiste il forte sospetto dell’esistenza di un focolaio infettivo diffusosi tra alcuni clienti del mercato umido del distretto di Jianghan, nel centro di Wuhan.

Ma nella metropoli cinese è già da almeno un mese che si discute della possibile presenza di un’epidemia. Il primo dicembre un paziente, ricoverato a Wuhan, accusa pesanti sintomi di crisi respiratoria. L’uomo, di 55 anni, secondo una diagnosi pubblicata nel gennaio 2020 dal South China Morning Post, risulta essersi infettato il 17 novembre. È questa la data a cui viene fatto risalire il primo caso ufficiale di Sars Cov 2 in un uomo. Ma è difficile credere che per davvero quel paziente abbia subito suo malgrado il primo passaggio da animale a uomo del virus. Altre indagini successive, accertano infatti che il cinquantacinquenne non ha alcun contatto con pazienti contagiati nell’area del primo focolaio, quello del mercato di Jianghan. Dunque è lecito pensare che l’agente patogeno circoli nella metropoli da diverse settimane.

La tesi viene sostenuta anche da diversi studi apparsi nei mesi successivi. Si puntano i riflettori, in particolare, su alcuni malesseri sospetti avvertiti dagli atleti che partecipano alla settima edizione dei Giochi Militari Mondiali. Un’olimpiade dedicata agli sportivi appartenenti alle forze armate di tutto il mondo, disputata proprio a Wuhan tra 18 e il 27 ottobre 2019. Quei malesseri vengono denunciati nelle settimane successive. Alla comparsa delle prime notizie su un possibile focolaio in Cina di un nuovo virus, c’è chi si ricorda di aver avuto dei sintomi non indifferenti durante o poco dopo il soggiorno a Wuhan. Al momento è impossibile dimostrare una correlazione tra questi malesseri e l’epidemia. Solo indagini più approfondite un futuro diranno forse la verità. Per adesso, il capolinea storico della pandemia si ferma a quel 17 novembre 2019, la data del primo contagio ufficialmente annotato.

Tornando invece al mese di dicembre, dopo il ricovero del primo paziente infettato le autorità sanitarie di Wuhan intuiscono che qualcosa non quadra. Nei vari ospedali della città iniziano ad arrivare notizie di altri pazienti ricoverati con sintomi di infezione all’apparato respiratorio. Il 12 dicembre, l’emittente statale cinese Cctv parla per la prima volta di un “focolaio virale” rilevato a Wuhan. C’è quindi la certezza che nella metropoli stia circolando un importante virus infettivo. Forse in quel momento la preoccupazione nella popolazione cinese è legata a un ritorno del Sars Cov. L’epidemia cioè, partita dalla provincia del Guandong, che tra il 2002 e il 2003 mette il Paese in ginocchio e genera molta paura. Occorre però indagare per capire realmente la situazione. I medici a Wuhan non escludono la presenza di un nuovo coronavirus. Si indaga, seppur in silenzio: poche notizie vengono comunicate all’esterno degli ospedali, niente invece viene detto all’estero.

C’è un primo timore, ci sono prime possibili indiscrezioni, ma nulla di certo. Intanto, il 15 dicembre 2019, i casi di infezione accertati salgono a 27. I numeri iniziano a diventare importanti e di un certo rilievo. Lo sa bene anche Ai Fen, direttrice del pronto soccorso dell’ospedale centrale di Wuhan. Anche lei, come altri medici, è al corrente del focolaio ed è consapevole dei primi dettagli emersi dalle indagini e cioè che molti pazienti sono frequentatori abituali del mercato umido di Jianghan. Sul finire del mese di dicembre, Ai Fen ha tra le mani un rapporto proveniente da un laboratorio che ha esaminato il quadro clinico di uno dei pazienti contagiati. In quel rapporto c’è qualcosa che la preoccupa: il paziente in questione non riesce a guarire con le cure convenzionali, l’agente patogeno non scompare con i metodi fino ad allora conosciuti. Sempre nello stesso documento, si parla esplicitamente di Sars. Ai Fen cerchia la parola Sars, scatta una foto al rapporto e la invia a un suo collega di un altro ospedale di Wuhan. Quest’ultimo la diffonde tra i vari circoli medici della città.

Il documento cade sotto l’attenzione di un giovane oculista che lavora nello stesso ospedale di Ai Fen: si chiama Li Wenliang. È lui, con un messaggio girato sul social WeChat alle 17:43 del 30 dicembre, a diffondere il rapporto e a far uscire le indiscrezioni sulla presenza della Sars al di fuori dell’ambito ospedaliero. Alle 18:42 dello stesso giorno, inserisce un altro messaggio: qui si fa riferimento esplicitamente alla presenza del coronavirus. I messaggi vengono notati dalla Polizia. Il 3 gennaio Li viene convocato e invitato a scrivere un messaggio di scuse per evitare di essere arrestato: per lui l’accusa sarebbe stata quella di diffusione di false notizie, considerata molto grave in Cina. L’oculista contrarrà in ospedale il virus e il 14 gennaio sarà costretto al ricovero: morirà il 7 febbraio per alcune complicazioni. In quel momento il suo nome è molto noto in Cina e all’estero: in patria viene considerato dalle autorità il responsabile di un eccessivo allarmismo, fuori invece viene visto come il primo medico a rendersi conto della gravità della situazione. La sua morte fa rumore. Pechino apre un’inchiesta e oggi il suo nome è riabilitato e inserito nella lista dei martiri, una delle onorificenze più importanti conferite dal Partito Comunista Cinese.

Sono le sue dichiarazioni comunque a costringere le autorità locali a correre ai ripari e a comunicare all’estero la presenza di un virus. Si arriva così al 31 dicembre: quel giorno i contagi sono già più di 300 nella sola Wuhan e il governo cinese, come detto, comunica all’Oms la diffusione di un focolaio.