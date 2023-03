La battaglia di Bakhmut, spiegata

I combattimenti estivi però non portano ai russi i successi sperati. Le avanzate sono costanti, ma molto lente. Ben presto, con l’inizio dell’autunno, la battaglia entra in una fase di stallo. Gli ucraini infatti resistono e riescono a contenere l’impeto delle forze russe. Il 24 ottobre, si ha ad esempio notizia di una piccola ma importante controffensiva ucraina a est di via Patrice Lumumba. Un’azione con cui i russi indietreggiano di alcuni isolati e si rifugiano nella zona industriale.

I piani di Mosca prevedono quindi avanzate anche da altre direttrici per premere su Bakhmut. Anche perché in questa fase la presa della città è diventata ancora più importante. Tra settembre e ottobre l’esercito russo subisce infatti una pesante controffensiva ucraina nell’oblast di Kharkiv. Circostanza che costringe le forze russe a lasciare Izyum, Lyman e la periferia della stessa Kharkiv. In questa maniera, Mosca non può più avanzare da nord verso Slovjansk e Kramatorsk, l’unica via possibile risulta quella di Bakhmut.

Per questo forze della Wagner e separatiste attaccano la periferia meridionale della città. Il 7 ottobre, vengono conquistati i villaggi di Zaitseve e Opytne. Si tratta di località a 3 km a sud da Bakhmut. L’avanzata prosegue il 12 ottobre, con i russi capaci di entrare nel villaggio di Ivanhrad. A questo punto, Mosca controlla gli accessi orientali e meridionali della città, mentre gli ucraini riescono ad avere in mano gli accessi occidentali. Per Kiev risulta fondamentale il controllo sull’autostrada che passa da Kostiantynivka, arteria che permette il collegamento con il resto del Paese. È da qui che passano rifornimenti, mezzi e uomini destinati al fronte e che permettono agli ucraini di organizzare un’importante resistenza.

A fine ottobre i russi avanzano, ma gli ucraini resistono. E gli scontri non entrano nel contesto urbano di Bakhmut. Solo alcuni quartieri orientali risultano in mano alle forze di Mosca. Per il resto, la battaglia assume l’aspetto di un combattimento in trincea molto simile agli scenari tipici della prima guerra mondiale.

I fronti rimangono bloccati, con i soldati ucraini posti sulla difensiva all’interno delle fortificazioni ricavate nel terreno e, dall’altro lato, le forze russe che attivano costantemente attacchi per conquistare pochi metri o anche un singolo isolato. In questo contesto, ogni giorni a Bakhmut muoiono centinaia di soldati da entrambi gli schieramenti. Si inizia a parlare non a caso di battaglia più sanguinaria e cruenta della guerra in Ucraina. A complicare il quadro anche l’arrivo della pioggia: il fango copre le trincee e impedisce grandi spostamenti. Le condizioni di vita, per militari e civili, appaiono al limite.