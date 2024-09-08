Dietro le recenti operazioni industriali e le scelte strategiche nel settore automobilistico sembrano celarsi manovre politiche ed economiche volte a indebolire l’industria italiana a favore di altri Paesi europei, in particolare Francia e Polonia. L’acquisizione di Fiat da parte del gruppo francese PSA, che ha portato alla creazione di Stellantis, rappresenta un esempio emblematico di come la Francia abbia ottenuto una significativa influenza su un’importante azienda italiana, con la possibilità di orientare le decisioni aziendali a beneficio degli interessi francesi.

Questa situazione potrebbe portare a una diminuzione del peso e della competitività dell’industria automobilistica italiana. La strategia sembra implicare il potenziamento degli impianti produttivi in Polonia, dove i costi di manodopera sono più bassi, favorendo così la crescita della produzione in quel Paese a discapito degli stabilimenti italiani. Nel frattempo, gli stabilimenti francesi verrebbero tutelati da riduzioni di personale, mantenendo intatta la capacità produttiva e la competitività dell’industria automobilistica francese. Questa dinamica rischia di danneggiare il settore industriale italiano, portando a una riduzione dei posti di lavoro e a una possibile perdita di competenze tecnologiche.

Un parallelo interessante è rappresentato dal “triangolo di Weimar“, un forum di cooperazione politica tra Germania, Francia e Polonia, concepito per rafforzare la collaborazione tra questi paesi. In questo contesto, il triangolo di Weimar può essere visto come un mezzo per controbilanciare l’influenza economica e politica della Germania in Europa, con Francia e Polonia impegnate a consolidare la loro posizione geopolitica. In questo scenario, l’Italia potrebbe essere percepita come un concorrente industriale, con alleanze e decisioni economiche orientate a ridurre il suo peso economico e industriale a favore di altri Paesi europei.

Le decisioni aziendali e le strategie di mercato sembrano essere guidate non solo da logiche economiche ma anche da obiettivi politici e militari, mirati a ristrutturare l’equilibrio del potere industriale in Europa. Il rafforzamento di specifici settori industriali in Polonia e Francia, con un contemporaneo indebolimento dell’industria italiana, potrebbe essere parte di una strategia geopolitica più ampia, con conseguenze significative per l’economia e l’occupazione in Italia. Perché a questo punto possiamo allora parlare in termini legittimi di guerra economica?

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L’idea di una “guerra economica” in questo contesto si riferisce all’uso di strategie economiche e commerciali per ottenere vantaggi geopolitici e indebolire i concorrenti senza ricorrere a conflitti armati. Nel caso specifico descritto, le manovre attuate attraverso l’acquisizione di Fiat da parte del gruppo PSA e la creazione di Stellantis potrebbero essere viste come parte di una strategia più ampia per rimodellare l’industria automobilistica europea a vantaggio di alcuni Paesi, come la Francia e la Polonia, a scapito dell’Italia.

Questa “guerra economica” si manifesta attraverso diverse tattiche: potenziando la produzione in Polonia e mantenendo intatti i posti di lavoro in Francia, mentre si riducono gli investimenti e l’occupazione in Italia e si indebolisce il sistema industriale italiano.

Questo potrebbe portare a una perdita di competitività e a una dipendenza crescente dalle decisioni prese da altri Paesi, riducendo la capacità dell’Italia di influenzare le dinamiche del settore automobilistico europeo. Acquisendo una quota significativa di controllo su un’azienda chiave come Fiat, la Francia, tramite PSA e Stellantis, ottiene un’influenza diretta su una parte importante dell’industria automobilistica italiana. Questo controllo consente di dirigere le decisioni aziendali secondo gli interessi francesi, limitando l’autonomia italiana nella gestione delle proprie risorse industriali.

Un’Italia indebolita industrialmente potrebbe avere meno voce in capitolo nelle decisioni politiche ed economiche dell’UE, mentre la Francia e altri Paesi alleati rafforzano la loro posizione. In sintesi, considerare queste azioni come una forma di “guerra economica” implica riconoscere che le dinamiche economiche e commerciali vengono utilizzate come strumenti per raggiungere obiettivi di potere e influenza geopolitica. Queste strategie non implicano necessariamente un confronto diretto o violento, ma mirano comunque a ottenere un vantaggio strategico significativo su un avversario economico attraverso mezzi economici, piuttosto che militari.