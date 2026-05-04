Nel dibattito sulla sostenibilità industriale il vetro tende ancora a essere percepito come un materiale “neutro”, quasi passivo. Le evidenze riportate dalla FEVE (Federazione Europea dell’Industria del Vetro) ribaltano tale lettura: questo materiale costituisce una risorsa permanente, infinitamente riciclabile, riutilizzabile e ricaricabile, e proprio per questo si colloca al centro della cosiddetta Glass Economy. Non si tratta soltanto di un imballaggio, ma di un sistema industriale che integra produzione, consumo e rigenerazione.

La sua influenza economica non è marginale: l’industria europea del vetro conta oltre 160 stabilimenti in oltre 20 Paesi e genera circa 125.000 posti di lavoro, contribuendo ogni anno con oltre 1 miliardo di euro alle finanze pubbliche. È una filiera radicata nei territori, con un forte legame tra produzione locale e sviluppo regionale. In quest’ottica, il vetro non è solo un prodotto industriale, ma un moltiplicatore economico distribuito.

Sul piano dell’uso, il materiale si posiziona come soluzione trasversale per alimenti, bevande, cosmetici e farmaceutica. La sua natura riutilizzabile consente di ridurre gli sprechi e sostituire materiali monouso meno efficienti, rafforzando la logica della circolarità come sistema e non come semplice strategia ambientale.

Il riciclo come architettura industriale: il modello “Close the Glass Loop”

Il funzionamento della Glass Economy si regge su un’infrastruttura di raccolta e reimmissione del materiale nel ciclo produttivo. Un esempio emblematico è il programma europeo “Close the Glass Loop”, che punta a rafforzare quantità e qualità del vetro raccolto per il riciclo lungo tutta la filiera. Il modello è chiaramente sistemico: produttori, trasformatori, industrie alimentari e beverage, sistemi di responsabilità estesa del produttore e municipalità lavorano in rete per garantire che il vetro post-consumo rientri nel circuito industriale.

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L’obiettivo è spingere il tasso medio di raccolta verso il 90% entro il 2030, migliorando non solo la quantità ma anche la qualità del materiale recuperato; oggi, secondo i dati del settore, circa 8 bottiglie su 10 in Europa vengono già raccolte per il riciclo. Questa cifra – apparentemente tecnica – definisce in realtà un modello industriale maturo: il vetro non “diventa rifiuto”, ma materia prima secondaria. Il passaggio da bottiglia a bottiglia è il cuore del sistema, e rappresenta uno dei pochi esempi concreti di economia circolare già operativa su larga scala.

Materia, energia e risorse: l’efficienza del ciclo del vetro

La sostenibilità del vetro non si limita alla sua riciclabilità teorica, ma si misura nella riduzione concreta dell’uso di risorse. FEVE evidenzia come sia prodotto a partire da materie prime naturali come sabbia, soda e calcare, integrate con vetro riciclato (cullet). Proprio l’utilizzo di quest’ultimo riduce la necessità di estrazione di nuove risorse, con un risparmio stimato di oltre 12 milioni di tonnellate di materie prime ogni anno.

Sul piano energetico, il vantaggio è altrettanto rilevante: il riciclo del vetro consente di ridurre il fabbisogno energetico del processo produttivo, poiché il materiale riciclato fonde a temperature inferiori rispetto alle materie prime vergini. In termini concreti, il risparmio può arrivare a energia sufficiente per alimentare un computer per circa 25 minuti per ogni bottiglia riciclata.

Anche l’impatto climatico viene notevolmente ridotto: ogni tonnellata di vetro riciclato può evitare fino a 670 kg di CO₂ nell’Unione Europea. Inoltre, si tratta di un materiale che può essere riutilizzato fino a 50 volte prima di essere rifuso, prolungando il ciclo di vita del prodotto e riducendo la pressione sulla produzione primaria. È un sistema in cui l’efficienza non deriva solo dall’innovazione, ma dalla struttura stessa del materiale.

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Tecnologie e innovazione: verso una filiera sempre più controllata

La dimensione tecnologica della Glass Economy non riguarda solo il riciclo in sé, ma l’evoluzione dei sistemi che lo rendono più efficiente, controllabile e scalabile. Il progetto EVERGLASS, ad esempio, rappresenta una delle direzioni di sviluppo più promettenti: l’obiettivo è sperimentare tecnologie avanzate – incluse soluzioni basate su laser – per rendere il riciclo del vetro meno energivoro e più flessibile. Accanto a queste innovazioni, la trasformazione del settore passa anche attraverso il miglioramento della qualità del cullet e dei sistemi di raccolta differenziata, elementi fondamentali per garantire un ciclo “bottle-to-bottle” realmente efficiente.

La logica non è soltanto aumentare il riciclo, ma ridurre le perdite di qualità lungo la filiera, condizione necessaria per mantenere il materiale all’interno del circuito produttivo. In questa prospettiva, la Glass Economy si configura come un sistema industriale evolutivo: non un equilibrio statico, ma una rete in continua ottimizzazione tra produzione, consumo e reintroduzione della materia. La circolarità del vetro – già oggi avanzata rispetto ad altri materiali – si muove così verso una fase in cui tecnologia e infrastrutture logistiche diventano determinanti quanto la materia stessa.