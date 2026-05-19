Ogni anno l’industria del legno genera milioni di tonnellate di segatura, un sottoprodotto inevitabile della lavorazione che, nonostante la sua abbondanza, trova ancora oggi impieghi limitati. Nella maggior parte dei casi viene bruciata per produrre energia o smaltita in discarica, pratiche che comportano il rilascio di anidride carbonica e la perdita di una potenziale risorsa materiale. In un contesto in cui il settore delle costruzioni è chiamato a ridurre drasticamente il proprio impatto ambientale, questa gestione lineare dei residui appare sempre meno sostenibile. È proprio su questo punto che interviene la ricerca dell’ETH di Zurigo, proponendo una soluzione che trasforma un rifiuto diffuso in un materiale ad alto valore aggiunto. Combinando la segatura compressa con un legante minerale, i ricercatori hanno sviluppato pannelli da costruzione adatti per applicazioni interne, come pareti divisorie e rivestimenti. Questo approccio consente di prolungare il ciclo di vita del legno, trattenendo il carbonio all’interno del materiale e riducendo la necessità di nuove materie prime. Inoltre, si inserisce perfettamente nelle strategie di decarbonizzazione del settore edilizio, che puntano sempre più su materiali riciclati e a basso impatto.

Il ruolo della struvite: da scarto delle acque reflue a materiale innovativo

L’elemento fondamentale di questa innovazione è la struvite, un minerale che si forma spontaneamente negli impianti di trattamento delle acque reflue e che, fino ad oggi, è stato considerato principalmente un problema operativo: le sue incrostazioni possono infatti ostruire tubazioni e infrastrutture, richiedendo interventi costosi di manutenzione. Tuttavia, al di fuori di questo contesto, la struvite possiede proprietà particolarmente interessanti, tra cui una naturale resistenza al fuoco e la capacità di rilasciare sostanze che ostacolano la combustione.

La difficoltà principale è stata quella di integrare questo minerale fragile con la segatura, ottenendo un materiale stabile e uniforme. I ricercatori hanno risolto il problema sviluppando un processo innovativo che utilizza un enzima estratto dai semi di anguria per controllare la formazione dei cristalli. Questo consente alla struvite di crescere in modo controllato e di legarsi efficacemente alle particelle di legno, creando una struttura compatta e resistente. Il risultato è un composito con caratteristiche meccaniche avanzate, capace di offrire prestazioni elevate pur partendo da materiali di scarto, e che dimostra come anche residui apparentemente problematici possano essere reintegrati in cicli produttivi virtuosi.

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Prestazioni antincendio e vantaggi rispetto ai materiali tradizionali

Uno degli aspetti più interessanti del nuovo materiale riguarda le sue prestazioni in caso di incendio, un parametro fondamentale per qualsiasi applicazione edilizia. I test condotti in collaborazione con il Politecnico di Torino hanno evidenziato che i pannelli a base di segatura e struvite impiegano oltre tre volte più tempo ad accendersi rispetto al legno non trattato. Questo ritardo nell’innesco rappresenta un vantaggio determinante in termini di sicurezza, offrendo più tempo per l’evacuazione e l’intervento in caso di emergenza. Inoltre, quando esposto alle fiamme, il materiale sviluppa rapidamente uno strato superficiale protettivo composto da carbonio e minerali, che agisce come barriera termica e rallenta ulteriormente la propagazione del fuoco.

Questo comportamento auto-protettivo riduce la necessità di additivi chimici ignifughi, spesso utilizzati nei materiali tradizionali e potenzialmente dannosi per l’ambiente. Dal punto di vista strutturale, il composito presenta anche una buona resistenza meccanica, risultando in alcune condizioni più robusto del legno di partenza. Rispetto ai pannelli legati al cemento, inoltre, è più leggero e richiede meno energia per la produzione, contribuendo a ridurre l’impronta di carbonio complessiva. Questa combinazione di sicurezza, prestazioni e sostenibilità lo rende una soluzione particolarmente promettente per l’edilizia contemporanea.

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Riciclabilità e prospettive per l’economia circolare

Oltre alle prestazioni tecniche, uno degli elementi più innovativi è la completa riciclabilità, un aspetto ancora raro nel settore delle costruzioni: a differenza di molti compositi utilizzati oggi, che a fine vita diventano rifiuti difficili da trattare, i pannelli a base di segatura e struvite possono essere scomposti nei loro componenti originari. Attraverso un processo che combina macinazione e riscaldamento a temperature moderate, è possibile separare la segatura dal legante minerale, recuperando entrambe le frazioni per un nuovo ciclo produttivo. Questo approccio consente di chiudere il ciclo dei materiali, riducendo notevolmente i rifiuti da costruzione e promuovendo un modello di economia circolare applicata all’edilizia.

Il potenziale del materiale non si limita però al settore edilizio: il minerale recuperato può essere utilizzato anche in agricoltura come fertilizzante a rilascio controllato, grazie alla presenza di fosforo. La possibilità di recuperarlo direttamente dagli impianti di trattamento delle acque reflue apre scenari interessanti, trasformando un problema ambientale in una risorsa industriale. In un mondo in cui la gestione dei rifiuti e la riduzione delle emissioni sono sempre più centrali, soluzioni come questa indicano una direzione concreta verso un’edilizia più sostenibile, efficiente e circolare.