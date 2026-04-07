Nel dibattito sulla transizione ecologica, i rifiuti nucleari sono tradizionalmente considerati un problema da gestire più che una risorsa da valorizzare. La proposta della startup lettone Deep Space Energy ribalta questa logica: trasformare scorie radioattive in infrastruttura energetica per lo spazio. Non si tratta solo di innovazione tecnologica, ma di un’applicazione avanzata dei principi di economia circolare in un settore – quello aerospaziale – storicamente poco associato a questi paradigmi. Il sistema sviluppato dall’azienda utilizza Americio-241 – un isotopo derivato dai rifiuti dei reattori nucleari civili – per generare calore e convertirlo in elettricità. In questo modo, materiali che richiederebbero costosi processi di stoccaggio e isolamento vengono reinseriti in una filiera produttiva ad alto valore aggiunto.

Il punto non è marginale: la gestione delle scorie nucleari rappresenta uno dei costi strutturali dell’industria energetica. Riutilizzarle in applicazioni spaziali significa ridurre – almeno in parte – il peso economico e ambientale di questi materiali, trasformandoli in asset strategici. In questo senso, lo spazio diventa una nuova frontiera anche per il riciclo avanzato.

Deep Space Energy Secures Funding for High Efficiency Lunar Nuclear Power. RIGA, Latvia — Latvian startup Deep Space Energy (DSE) announced on Saturday, February 21, 2026, that it has raised nearly 1 million Euro in combined private investment and… https://t.co/yBDJUGbkov pic.twitter.com/A2BY7kz61e — SatNews (@SatNewsEvents) February 22, 2026

Efficienza energetica e scarsità delle risorse

Il secondo elemento chiave riguarda l’efficienza: i tradizionali generatori a radioisotopi (RTG) – utilizzati nelle missioni spaziali sin dagli anni Sessanta – convertono solo una piccola parte del calore in elettricità. Deep Space Energy sostiene di poter migliorare sensibilmente questo rapporto, arrivando a produrre la stessa energia con circa un quinto del materiale radioattivo. Questo dato assume un valore particolare se si considera la scarsità degli isotopi utilizzabili. In passato, la disponibilità di questi materiali era legata alla produzione nucleare militare; oggi, invece, con la riduzione di tali programmi, l’offerta è più limitata e costosa. Secondo quanto indicato dall’azienda, servirebbero circa 2 kg di Americio-241 per generare 50 watt, contro i circa 10 kg richiesti dai sistemi tradizionali.

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Ridurre il fabbisogno di isotopi significa quindi moltiplicare le missioni possibili a parità di risorse disponibili. In termini di economia circolare, è un passaggio determinante: non solo si riutilizza un rifiuto, ma lo si fa in modo più efficiente, massimizzandone il valore lungo l’intero ciclo di vita. A questo si aggiunge un ulteriore fattore: il costo di lancio. Ogni chilogrammo inviato sulla Luna può arrivare a costare fino a un milione di euro. Diminuire la massa del combustibile radioattivo potrebbe quindi avere un impatto diretto sulla sostenibilità economica delle missioni.

La Luna come laboratorio di economia circolare

La Luna rende ancora più evidente il valore di questa tecnologia: le lunghe notti lunari – che durano fino a 14 giorni terrestri – rendono inutilizzabili i pannelli solari e mettono sotto stress i sistemi di accumulo energetico. In assenza di una fonte continua di energia e calore, i rover e le infrastrutture rischiano di diventare inutilizzabili in poche settimane; un generatore alimentato da radioisotopi riciclati consente invece una produzione costante di energia, indipendente dalle condizioni ambientali. Questo non solo garantisce la sopravvivenza operativa dei sistemi, ma ne estende notevolmente la durata.

Secondo le stime fornite dall’azienda, la vita operativa di un rover potrebbe passare da poche settimane a diversi anni. Il risultato è un cambiamento strutturale nel modello economico delle missioni lunari: meno sprechi, maggiore rendimento degli investimenti e una riduzione del numero di missioni necessarie per ottenere gli stessi risultati scientifici o industriali. In questa prospettiva, l’economia circolare non riguarda solo il riutilizzo dei materiali sulla Terra, ma si estende fino alla gestione delle risorse nello spazio. La Luna diventa così un banco di prova per modelli produttivi più efficienti e sostenibili, applicati in condizioni estreme.

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L’energia come asset strategico nelle infrastrutture spaziali

L’aspetto forse più interessante è l’intersezione tra sostenibilità e strategia: la tecnologia di Deep Space Energy non si limita infatti alle missioni scientifiche, ma trova applicazione anche nel settore della difesa e nei satelliti strategici. Secondo quanto emerge dalle dichiarazioni del fondatore Mihails Ščepanskis, un sistema energetico indipendente dal Sole può aumentare la resilienza dei satelliti, rendendoli meno vulnerabili a guasti, interferenze o attacchi non cinetici. Questo è particolarmente rilevante in un contesto in cui lo spazio è sempre più integrato nelle architetture di sicurezza nazionale.

La selezione della startup nel programma DIANA della Nato conferma l’interesse verso soluzioni che combinano innovazione tecnologica e autonomia strategica: per l’Europa, in particolare, la capacità di sviluppare tecnologie proprie rappresenta un passaggio decisivo verso una maggiore indipendenza operativa. Nel lungo periodo, la vera partita si giocherà sulla capacità di integrare sostenibilità e competitività: se i rifiuti nucleari possono diventare una risorsa per alimentare l’economia spaziale, allora la distinzione tra problema ambientale e opportunità industriale tende a sfumare. Ed è proprio in questa zona grigia che si definiranno i nuovi equilibri dell’economia orbitale e lunare.