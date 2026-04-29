La crescita costante dell’elettronica di consumo ha trasformato dispositivi come gli smartphone in oggetti di uso quotidiano sempre più rapidamente sostituibili. Questo ricambio continuo ha però un costo meno visibile, legato alla gestione dei rifiuti che ne derivano: le batterie, in particolare, rappresentano una delle componenti più delicate poiché contengono metalli come nichel e cobalto, fondamentali per le tecnologie energetiche ma complessi da recuperare e potenzialmente dannosi se dispersi nell’ambiente.

Contestualmente, esistono altri flussi di scarto meno noti ma altrettanto rilevanti: la lignina, ad esempio, è un sottoprodotto naturale della lavorazione del legno utilizzato nelle industrie della carta e dei biocarburanti. Nonostante venga prodotta in quantità molto elevate, il suo utilizzo resta limitato e spesso viene semplicemente bruciata o smaltita. In entrambi i casi si tratta di materiali che possiedono un valore chimico considerevole, ma che non vengono sfruttati appieno. Questo scenario ha spinto il mondo della ricerca a interrogarsi su come trasformare questi rifiuti in risorse, riducendo l’impatto ambientale e allo stesso tempo contribuendo allo sviluppo di nuove tecnologie energetiche più sostenibili.

A new sustainable method turns discarded mobile phone batteries and industrial lignin into a powerhouse material for sodium-ion batteries.https://t.co/h8LiojNneW pic.twitter.com/Ix18l0kdbi — Interesting Engineering (@IntEngineering) February 21, 2026

La nuova tecnologia: come nasce il materiale dalle batterie dismesse

In questo contesto si colloca il lavoro di un gruppo di ricercatori della Shenyang Agricultural University, che ha sviluppato un metodo capace di unire due tipologie di scarto in un’unica soluzione innovativa. Il processo si basa su una tecnica di sintesi idrotermale che permette di recuperare metalli come nichel e cobalto dalle batterie di telefoni dismessi: una volta estratti, questi elementi vengono combinati con carbonio ottenuto dalla lignina, creando un composito progettato per essere utilizzato come elettrodo nelle batterie agli ioni di sodio.

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L’aspetto più interessante di questa tecnologia è che non si limita a riciclare materiali esistenti, ma li trasforma in qualcosa di nuovo, con caratteristiche adatte ad applicazioni avanzate. In questo modo, materiali considerati rifiuti vengono reinseriti in un ciclo produttivo ad alto valore aggiunto. I ricercatori sottolineano come l’utilizzo di risorse abbondanti e a basso costo possa contribuire a rendere le tecnologie di accumulo energetico più accessibili, aprendo nuove possibilità per il loro impiego su larga scala. Inoltre, il fatto di integrare due flussi di rifiuti diversi in un unico processo rappresenta un esempio concreto di come l’economia circolare possa essere applicata in modo efficace nel settore energetico.

Prestazioni e funzionamento: perché il composito è efficace

Dal punto di vista tecnico, il materiale sviluppato presenta una struttura che combina stabilità e capacità di reazione: il carbonio derivato dalla lignina forma una sorta di rivestimento che migliora la conducibilità elettrica e contribuisce a mantenere intatta la struttura dell’elettrodo durante i cicli di utilizzo. Questo è un aspetto particolarmente importante, perché uno dei principali problemi delle batterie è proprio il deterioramento dei materiali interni nel tempo. Allo stesso tempo, i composti di nichel e cobalto recuperati forniscono i siti attivi necessari per immagazzinare gli ioni di sodio.

Questa combinazione consente un trasporto efficiente degli ioni e una buona capacità di mantenere le prestazioni nel tempo. I test di laboratorio hanno mostrato risultati promettenti: il materiale ha raggiunto una capacità di scarica iniziale superiore a 1.000 milliampere ora per grammo, mantenendo valori stabili anche in condizioni di utilizzo più impegnative. Inoltre, il composito ha dimostrato di poter supportare cicli rapidi di carica e scarica, un fattore essenziale per applicazioni pratiche come i veicoli elettrici o i sistemi di accumulo per le reti energetiche. Questi risultati indicano che il riutilizzo di materiali di scarto non comporta necessariamente un compromesso in termini di prestazioni, ma che, al contrario, può offrire soluzioni altrettanto competitive.

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Prospettive e significato: cosa può cambiare per l’energia del futuro

Le batterie agli ioni di sodio stanno attirando sempre più attenzione come possibile alternativa a quelle al litio, grazie alla maggiore disponibilità e ai costi potenzialmente più contenuti. Nonostante ciò, la loro diffusione è stata finora limitata dalla difficoltà di sviluppare materiali elettrodici efficienti e duraturi. In questo scenario, la tecnologia sviluppata dai ricercatori cinesi rappresenta un passo interessante, perché dimostra come sia possibile migliorare le prestazioni sfruttando materiali già disponibili e spesso considerati scarti. Resta comunque da valutare la possibilità di applicare questo metodo su scala industriale, un passaggio che richiederà ulteriori verifiche e ottimizzazioni.

Al di là degli aspetti tecnici, questa ricerca mette in evidenza un cambiamento più articolato nel modo di pensare alle risorse: la transizione energetica non riguarda solo l’introduzione di nuove tecnologie, ma anche la capacità di utilizzare in modo più efficiente ciò che già esiste. Ridurre gli sprechi, valorizzare i sottoprodotti e integrare processi diversi potrebbe diventare una componente fondamentale dei sistemi energetici del futuro. In questa prospettiva, trasformare rifiuti in risorse non è soltanto una soluzione pratica, ma un approccio che potrebbe contribuire a rendere più sostenibile e resiliente l’intero settore energetico.