L’intesa da circa un miliardo di euro tra Stellantis e Dongfeng non è una normale operazione automobilistica. È un segnale molto più profondo: una grande casa europea, proprietaria di marchi come Fiat, Peugeot, Citroën, Opel, Jeep, Alfa Romeo e Maserati, riconosce che per restare nel cuore del mercato mondiale dell’auto non basta più vendere automobili alla Cina. Bisogna produrle in Cina, con tecnologia cinese, dentro una filiera cinese, per clienti cinesi e per l’esportazione verso altri mercati.

Secondo l’annuncio ufficiale, Stellantis e Dongfeng rafforzano la loro storica collaborazione attraverso la società comune Dongfeng Peugeot Citroën Automobile, con l’obiettivo di produrre nuovi modelli Peugeot e Jeep in Cina, destinati sia al mercato interno sia all’esportazione. La produzione dovrebbe partire nel 2027 nello stabilimento di Wuhan, con due nuovi veicoli a nuova energia Peugeot e due modelli Jeep elettrificati o ibridi fuoristrada. Stellantis contribuirà con circa 130 milioni di euro all’investimento complessivo di circa un miliardo.

La parola decisiva è “Wuhan”. Non è soltanto una città simbolica. È uno dei poli industriali più importanti della Cina interna, sede di Dongfeng, grande gruppo automobilistico statale. Portare lì Peugeot e Jeep significa inserirli in un ecosistema fatto di batterie, componentistica, software, fornitori, logistica, manodopera industriale e sostegno pubblico locale. Non si tratta più della Cina come mercato da conquistare dall’esterno. Si tratta della Cina come piattaforma di produzione globale.

Perché Stellantis lo fa

Stellantis ha un problema evidente: in Cina è rimasta marginale rispetto ai giganti locali. Il mercato cinese è il più grande del mondo, ma è anche il più spietato. Marchi come BYD, Geely, Chery, SAIC, Nio, Xpeng e Leapmotor hanno accelerato sull’elettrico, sull’ibrido ricaricabile, sul software di bordo, sui prezzi aggressivi e sulla rapidità di lancio dei modelli. Molti costruttori occidentali, abituati a dominare con il marchio e con la tecnologia meccanica tradizionale, si sono trovati improvvisamente in ritardo.

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L’accordo con Dongfeng serve dunque a tre cose.

Primo: recuperare presenza in Cina. Peugeot e Jeep hanno bisogno di prodotti più adatti al mercato cinese, dove il cliente pretende tecnologia digitale, elettrificazione, prezzo competitivo e aggiornamenti rapidi.

Secondo: usare la Cina come base di esportazione. I nuovi modelli non saranno pensati solo per i consumatori cinesi, ma anche per mercati come Sud-Est asiatico, Medio Oriente e America Latina, secondo quanto riportato dalle ricostruzioni internazionali.

Terzo: assorbire tecnologia e costi cinesi. L’industria cinese dell’auto elettrica ha ormai vantaggi enormi su batterie, piattaforme, catene di fornitura e tempi di sviluppo. Stellantis non può ignorare questa realtà. Può combatterla, ma può anche cercare di usarla.

Il ritorno di Jeep in Cina

Il caso Jeep è particolarmente significativo. La precedente esperienza produttiva di Jeep in Cina, con un altro partner, si era conclusa nel 2022. Ora il marchio torna attraverso Dongfeng, con due modelli a nuova energia a vocazione fuoristrada. È una scelta che dice molto: Jeep non rientra in Cina con il vecchio immaginario del motore americano puro, ma con veicoli elettrificati, probabilmente adattati alle regole e ai gusti locali. Reuters sottolinea che la produzione Jeep a Wuhan segnerebbe un ritorno dopo la fine della precedente società comune con GAC.

Questo vuol dire che anche un marchio identitario come Jeep deve piegarsi alla nuova grammatica industriale: meno mito occidentale, più piattaforme elettrificate, più localizzazione, più Cina.

La guerra economica dell’automobile

L’accordo va letto dentro la guerra economica globale sull’auto. L’automobile non è più soltanto un bene di consumo. È una piattaforma tecnologica mobile. Dentro un veicolo moderno ci sono batterie, terre rare, sensori, software, connessioni, semiconduttori, dati, intelligenza artificiale, sistemi di assistenza alla guida. Chi controlla l’auto controlla una parte crescente dell’economia digitale e industriale.

La Cina ha capito prima di altri che l’elettrico era l’occasione per scardinare il dominio occidentale e giapponese sull’auto tradizionale. Non potendo competere subito sulla raffinatezza dei motori termici tedeschi, francesi, italiani o americani, Pechino ha cambiato il terreno di gioco: batterie, elettrico, ibrido, software, prezzo, scala produttiva.

Ora sono gli occidentali a dover inseguire. Volkswagen collabora con partner cinesi. Stellantis ha investito in Leapmotor e ora rafforza Dongfeng. Altri gruppi cercano alleanze, piattaforme comuni, accordi tecnologici. Il paradosso è evidente: per difendersi dalla Cina, una parte dell’industria europea deve andare più a fondo dentro la Cina.

Il rischio per l’Europa

Qui nasce il problema strategico. Se Peugeot e Jeep vengono prodotte a Wuhan per essere esportate, che cosa accade agli stabilimenti europei? Che cosa accade alla componentistica italiana, francese, tedesca, spagnola? Che cosa accade al lavoro industriale europeo?

Naturalmente Stellantis dirà che si tratta di modelli destinati a mercati specifici e che l’Europa resta centrale. Ma la tendenza è chiara: quando il costo, la velocità e la tecnologia cinese diventano superiori, la tentazione di spostare produzione e sviluppo cresce. Non subito, non ovunque, non per tutti i modelli. Ma la direzione strategica pesa.

L’Europa rischia di diventare un mercato regolatorio, pieno di norme ambientali e vincoli sociali, mentre la Cina diventa il luogo dove si produce in modo rapido, integrato e competitivo. È la grande contraddizione europea: vuole guidare la transizione ecologica, ma rischia di perdere la base industriale della transizione stessa.

Dongfeng: non un semplice partner

Dongfeng non è una società qualunque. È un grande gruppo statale cinese. Questo significa che l’accordo non è soltanto tra due imprese, ma tra Stellantis e un pezzo del capitalismo di Stato cinese. Dongfeng porta capacità industriale, radicamento locale, accesso alla filiera e sostegno politico. Per Pechino, accordi di questo tipo servono a consolidare la centralità cinese nell’industria automobilistica mondiale.

La Cina non vuole più essere soltanto il Paese dove gli occidentali producono a basso costo. Vuole essere il Paese dove gli occidentali vengono a cercare tecnologia, scala, fornitori e accesso ai mercati emergenti. È un rovesciamento storico. Un tempo la Cina imparava dall’Europa. Oggi una parte dell’Europa va in Cina per non restare indietro.

Sul piano geopolitico, l’accordo arriva in un momento delicatissimo. Stati Uniti ed Europa discutono di dazi sulle auto cinesi, sicurezza delle catene di fornitura, dipendenza industriale, batterie, terre rare e semiconduttori. Intanto una delle principali case europee stringe un accordo con un gruppo statale cinese per produrre veicoli destinati anche all’export.

Questo mostra una frattura tra politica e industria. La politica occidentale parla di riduzione della dipendenza dalla Cina. L’industria, invece, vede che senza la Cina rischia di perdere competitività. I governi parlano di sovranità economica. Le imprese guardano ai costi, ai margini, ai tempi di sviluppo e alla domanda globale.

Stellantis sta facendo una scelta pragmatica: se la Cina è il centro della nuova auto elettrificata, bisogna starci dentro. Ma questa scelta pragmatica ha conseguenze strategiche: rafforza ulteriormente l’ecosistema cinese e rende più difficile costruire una vera autonomia industriale europea.

La vera posta in gioco

Dunque, che cosa vuol dire davvero questo accordo?

Vuol dire che l’auto europea non può più permettersi di considerare la Cina solo come concorrente. Deve trattarla anche come partner tecnologico, industriale e produttivo.

Vuol dire che i marchi storici europei e americani, per sopravvivere nel mercato globale, devono accettare una quota crescente di tecnologia e capacità produttiva cinese.

Vuol dire che la Cina sta passando da fabbrica del mondo a laboratorio del mondo automobilistico.

Vuol dire che la guerra economica non produce sempre separazione. A volte produce dipendenza incrociata: ci si combatte e ci si usa nello stesso tempo.

Vuol dire infine che l’Europa si trova davanti a una scelta scomoda. O ricostruisce una propria forza industriale nelle batterie, nei semiconduttori, nel software, nelle piattaforme elettriche e nei costi produttivi, oppure sarà costretta a inseguire la Cina anche quando userà marchi europei.

L’accordo Stellantis-Dongfeng non è quindi una semplice notizia finanziaria. È un sintomo. Dice che il baricentro dell’automobile si sta spostando verso Oriente. E dice anche che la sovranità industriale europea, se resta soltanto una formula politica, rischia di diventare una bandiera sventolata sopra fabbriche che altrove producono il futuro.