Uccidere fino a 300 persone considerato come un danno collaterale accettabile.

Un’inchiesta della rete britannica Channel 4 ha raccolto le testimonianze di ex analisti dell’intelligence israeliana che hanno lavorato al sistema di targeting durante gli attacchi a Gaza del 2023. Si tratta di whistleblower che descrivono dall’interno come venivano identificati e approvati gli obiettivi. Le loro dichiarazioni sono raggelanti e confermano quanto già documentato in precedenza da media come +972 Magazine: l’uso di strumenti di intelligenza artificiale per generare liste di possibili bersagli su larga scala.

Secondo le testimonianze, i sistemi di AI usati da Israele analizzavano grandi quantità di dati e attribuivano a ogni individuo un punteggio di probabilità di appartenenza a gruppi armati. Superata una certa soglia, la persona poteva essere considerata un obiettivo.

In alcuni casi le autorizzazioni agli attacchi arrivavano nel giro di pochi minuti, con un livello di verifica umana limitato. Una logica operativa che puntava ad aumentare il numero di target disponibili.

Secondo queste fonti, durante il conflitto del 2023 sarebbero stati anche modificati i criteri sul danno collaterale ritenuto accettabile. Per alcuni obiettivi considerati rilevanti, il numero previsto di vittime civili poteva essere significativamente più alto rispetto alle operazioni precedenti.

Uno degli analisti racconta che non vedeva mai le persone colpite, ma ascoltava le registrazioni successive agli attacchi: le voci, le urla e i pianti dei familiari delle vittime.

L’esercito israeliano sostiene che l’intelligenza artificiale è solo uno strumento di supporto e che ogni attacco viene valutato nel rispetto del diritto internazionale. Le testimonianze raccolte però sembrano, ancora una volta, smentire queste dichiarazioni e comprovano l’esistenza di processi decisionali sempre più automatizzati in cui il valore della vita umana è pari a 0.