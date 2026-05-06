Si è parlato molto poco tra i media italiani e non solo dell’incontro avvenuto ad aprile presso il quartier generale americano a Kiryat Gat. I funzionari israeliani si sono incontrati qui con i rappresentanti di 20 paesi, tra cui Egitto, Qatar, Emirati Arabi Uniti, Giordania, Germania, Francia e Spagna.

Gli incontri si sono tenuti presso il Centro di coordinamento civile-militare (CMCC), guidato dagli Stati Uniti e appositamente istituito nell’ottobre 2025 con l’appoggio del Board of Peace per coordinare gli aiuti umanitari nella Striscia, organizzare la ricostruzione di Gaza secondo il piano di Trump, e di coordinare le attività della Forza Multinazionale (ISF), la squadra di peacekeeping con mandato ONU prevista dal piano di pace di ottobre 2025 per la Striscia di Gaza. Vista la concomitanza con la missione in corso, è stata l’occasione perfetta per sollevare la questione della flotilla, con l’intento di fare pressione e bloccare l’arrivo a Gaza.