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Usa: in 4 giorni uccidono 11 persone nel Pacifico

Lunedì 13 aprile il Comando Meridionale degli Stati Uniti (SOUTHCOM) ha annunciato di aver bombardato un’imbarcazione nell’Oceano Pacifico orientale, causando almeno due morti. Il giorno successivo, martedì 14 aprile, ha comunicato un secondo attacco contro un’altra imbarcazione, in cui sono...
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Lunedì 13 aprile il Comando Meridionale degli Stati Uniti (SOUTHCOM) ha annunciato di aver bombardato un’imbarcazione nell’Oceano Pacifico orientale, causando almeno due morti.

Il giorno successivo, martedì 14 aprile, ha comunicato un secondo attacco contro un’altra imbarcazione, in cui sono morte altre quattro persone. Sabato 11 aprile cinque persone erano state uccise in due attacchi statunitensi distinti nelle acque del Pacifico orientale.

Secondo SOUTHCOM, le imbarcazioni colpite sono coinvolte nel traffico di droga. Ma nessuna prova è stata fornita a sostegno di queste accuse da quando l’operazione Southern Spears è stata lanciata a settembre 2025 con l’obiettivo dichiarato di “combattere il narcotraffico”.

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