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UE: Talebani a Bruxelles per negoziare i rimpatri degli afghani

L’Unione Europea ha invitato a Bruxelles i rappresentanti dei talebani. Ieri a Bruxelles, l’UE ha incontrato cinque delegati del regime per negoziare i rimpatri degli afghani decretati “indesiderabili”. Il 12 giugno è entrato in vigore il nuovo Patto asilo e...
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L’Unione Europea ha invitato a Bruxelles i rappresentanti dei talebani. Ieri a Bruxelles, l’UE ha incontrato cinque delegati del regime per negoziare i rimpatri degli afghani decretati “indesiderabili”. Il 12 giugno è entrato in vigore il nuovo Patto asilo e immigrazione e si parte dagli afghani perché, secondo dati Eurostat, sono da quasi dieci anni la seconda nazionalità in assoluto a chiedere asilo in Europa. L’incontro organizzato dall’Unione europea serviva proprio a questo: cooperare con un regime totalitario per ottenere i documenti di viaggio necessari per le espulsioni.

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