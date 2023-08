Non un vero e proprio allarme, ma una necessaria prudenza. Da mesi gli Stati Uniti stanno elaborando un un piano per evacuare i connazionali dall’isola di Taiwan nel caso di un attacco da parte della Cina. Non che se lo aspetti nel giro di giorni o settimane, ma Washington non vuole farsi trovare impreparata nel caso in cui tensioni tra i due Paesi, che di recente si sono acuite, esplodessero in un confronto diretto.