Il generale russo Sergej Surovikin era a conoscenza dei piani di rivolta del capo della Wagner Evgenij Prigozhin. La rivelazione del New York Times, che cita fonti dell’intelligence Usa, getta ulteriori ombre su uno dei personaggi di alto rango nelle forze armate di Mosca. Surovikin ha condotto l’esercito russo in Siria, guadagnandosi l’appellativo “generale Armageddon” per via della sua strategia di attacchi e bombardamenti indiscriminati contro infrastrutture e altri obiettivi civili mirati a piegare il morale del nemico. Terminata l’esperienza in Medio Oriente, Surovikin è stato chiamato per comandare le divisioni russe sul fronte sud dell’Ucraina, quello dove il Cremlino ha accumulato il numero maggiore di successi militari e dove oggi Kiev sta provando in tutti i modi a superare le fortificazioni costruite sotto la leadership del “generale Armageddon”. Nell’ottobre dello scorso anno Vladimir Putin ha promosso Surovikin, nominandolo alla guida delle operazioni in Ucraina, salvo poi liquidarlo nel gennaio 2023 con la designazione di Valerij Gerasimov. Il 24 giugno, mentre i mercenari Wagner si apprestavano a marciare da Rostov sul Don verso Mosca, il generale è intervenuto in un filmato chiedendo ai combattenti fomentati da Prigozhin di fermare il convoglio diretto verso la capitale.

Fonte: @ukraine_watch