Sudan: 3 anni di guerra

Esattamente tre anni fa, dal 15 aprile 2023 il Sudan è al centro di una guerra civile tra le forze armate sudanesi (SAF) e i paramilitari delle Forze di Supporto Rapido (RSF) sostenuti dagli Emirati Arabi.

Il conflitto ha provocato ad oggi oltre 150.000 morti, 14 milioni di sfollati e 29 milioni di sudanesi a rischio di morte per fame.

Le due fazioni sono responsabili di crimini di guerra e contro l’umanità e di aver indotto una crisi alimentare senza precedenti.

La fame è usata come arma strategica per indebolire l’avversario e controllare la popolazione ed è una “conseguenza diretta del conflitto, che sta distruggendo i mercati, interrompendo i raccolti e bloccando le rotte commerciali”, spiega Samy Guessabi, direttore in Sudan di Azione Contro la Fame, organizzazione umanitaria internazionale.