Stretto di Hormuz: Usa sequestrano nave iraniana

Il presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, ha dichiarato che domenica 19 aprile le forze statunitensi hanno sequestrato una nave mercantile battente bandiera iraniana nei pressi dello Stretto di Hormuz. Secondo Washington, l’imbarcazione “stava tentando di entrare in un porto iraniano violando il blocco navale”.

Il Comando Centrale degli Stati Uniti (CENTCOM) ha diffuso un video che mostra i Marines durante l’abbordaggio della portacontainer Touska: “I marine si sono calati con le corde sull’imbarcazione battente bandiera iraniana il 19 aprile, dopo che il cacciatorpediniere lanciamissili USS Spruance (DDG 111) aveva disabilitato il sistema di propulsione della Touska”.