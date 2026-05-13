Quindici colpi di arma da fuoco. Non in una zona di guerra, ma nel Mediterraneo centrale, a 27 miglia dalla costa libica. Ancora una volta in acque internazionali.

Lunedì mattina, intorno alle 10:20, la cosiddetta guardia costiera libica ha sparato contro la Sea-Watch 5. L’equipaggio aveva appena soccorso 90 persone.

È l’ennesimo atto di pirateria in mare, ma non è un caso isolato né un incidente imprevisto, perpetrato con la complicità dello Stato italiano, in un contesto in cui le norme italiane e europee puntano a criminalizzare il soccorso civile.