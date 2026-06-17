Se anche Palestine Action diventa un’organizzazione terroristica

“Palestine Action è un’organizzazione terroristica”. A stabilirlo lunedì 15 giugno, la Corte di Appello di Londra che ha ribaltando una precedente sentenza che stabiliva la designazione illegittima. Significa cioè che far parte di Palestine Action, finanziarla o sostenerla pubblicamente ed esporre i suoi simboli è reato penale nel Regno Unito. Ma come siamo arrivati a questo punto? Ce lo spiega Simona Losito.