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Terrorismo

Se anche Palestine Action diventa un’organizzazione terroristica

“Palestine Action è un’organizzazione terroristica”. A stabilirlo lunedì 15 giugno, la Corte di Appello di Londra che ha ribaltando una precedente sentenza che stabiliva la designazione illegittima. Significa cioè che far parte di Palestine Action, finanziarla o sostenerla pubblicamente ed...
Simona Losito
Simona Losito
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“Palestine Action è un’organizzazione terroristica”. A stabilirlo lunedì 15 giugno, la Corte di Appello di Londra che ha ribaltando una precedente sentenza che stabiliva la designazione illegittima. Significa cioè che far parte di Palestine Action, finanziarla o sostenerla pubblicamente ed esporre i suoi simboli è reato penale nel Regno Unito. Ma come siamo arrivati a questo punto? Ce lo spiega Simona Losito.

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