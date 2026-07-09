Dopo le dichiarazioni di Donald Trump sulla fine del cessate il fuoco con l’Iran e dopo gli attacchi USA controlla Repubblica islamica, il fotografo Angelo Calianno è tornato a Dahieh, il quartiere sud dei Beirut, per raccogliere nuove testimonianze tra la popolazione libanese.

Dal 2 marzo, Dahieh è stato il quartiere più bersagliato da Israele.

È qui che risiedono i più importanti leader di Hezbollah, qui che sono stati uccisi, negli ultimi anni, Hassan Nasrallah e il comandante dello stato maggiore di Hezbollah: Tabatabai.

Il suono dei droni si fa sempre più insistente per le strade di Dahieh mentre si cammina tra i 1000 gli edifici distrutti dall’IDF.

È un giorno molto importante a Dahieh perché anche qui, dopo Iran e Iraq si celebrano i funerali dell’Ayatollah Ali Khamenei.

Altissimi i livelli di guardia di Hezbollah.

Calianno ci ha portato all’ interno della cerimonia.

Dal 2 marzo l’IDF ha ucciso 4.321 civili in Libano e ne ha feriti 12.190.