La Germania vuole 60.000 nuovi soldati entro due anni. Il problema? A 3 giovani tedeschi su 5 l’idea non piace

Berlino ha reintrodotto il questionario militare obbligatorio per tutti i maggiorenni.

La Germania sta cambiando abito. L’esercito che per decenni è stato un tabù è tornato al centro della vita quotidiana.

La domanda non è se la Germania si riarmerà ma chi pagherà il prezzo.