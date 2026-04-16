Riarmo tedesco, la sfida del reclutamento: 3 giovani su 5 contrari
La Germania vuole 60.000 nuovi soldati entro due anni. Il problema? A 3 giovani tedeschi su 5 l’idea non piace Berlino ha reintrodotto il questionario militare obbligatorio per tutti i maggiorenni. La Germania sta cambiando abito. L’esercito che per decenni...
La Germania vuole 60.000 nuovi soldati entro due anni. Il problema? A 3 giovani tedeschi su 5 l’idea non piace
Berlino ha reintrodotto il questionario militare obbligatorio per tutti i maggiorenni.
La Germania sta cambiando abito. L’esercito che per decenni è stato un tabù è tornato al centro della vita quotidiana.
La domanda non è se la Germania si riarmerà ma chi pagherà il prezzo.