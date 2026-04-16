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Riarmo tedesco, la sfida del reclutamento: 3 giovani su 5 contrari

La Germania vuole 60.000 nuovi soldati entro due anni. Il problema? A 3 giovani tedeschi su 5 l’idea non piace Berlino ha reintrodotto il questionario militare obbligatorio per tutti i maggiorenni. La Germania sta cambiando abito. L’esercito che per decenni...
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La Germania vuole 60.000 nuovi soldati entro due anni. Il problema? A 3 giovani tedeschi su 5 l’idea non piace

Berlino ha reintrodotto il questionario militare obbligatorio per tutti i maggiorenni.

La Germania sta cambiando abito. L’esercito che per decenni è stato un tabù è tornato al centro della vita quotidiana.

La domanda non è se la Germania si riarmerà ma chi pagherà il prezzo.

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