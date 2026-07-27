Quando i coloni diventano “escursionisti”

Tal, Cisgiordania– L’attacco di un gruppo di coloni israeliani al villaggio palestinese di Tal ha provocato una nuova escalation di violenza in Cisgiordania.

Secondo le ricostruzioni, uomini provenienti dall’area di Havat Gilad hanno fatto irruzione nei pressi del centro abitato, dando origine a scontri con i residenti palestinesi. Nel corso del caos sono intervenute anche le forze israeliane e il bilancio finale è stato di diverse vittime e feriti.

L’episodio riporta sotto i riflettori Havat Gilad, insediamento considerato illegale dal diritto internazionale e al centro di numerose accuse legate a violenze, intimidazioni e attacchi contro le comunità palestinesi circostanti.

La vicenda si inserisce in un contesto di crescente tensione nei Territori occupati, dove nel 2026 si è registrato un forte aumento degli scontri tra coloni, palestinesi ed esercito israeliano.