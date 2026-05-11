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Proteste a Città del Messico: i parenti delle persone scomparse chiedono giustizia

In Messico oltre 130.000 persone sono scomparse, per lo più negli ultimi 20 anni, con un forte aumento dopo il 2006, anno dell’inizio della guerra contro i cartelli della droga. Negli ultimi dieci anni, le sparizioni forzate sono cresciute di...
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In Messico oltre 130.000 persone sono scomparse, per lo più negli ultimi 20 anni, con un forte aumento dopo il 2006, anno dell’inizio della guerra contro i cartelli della droga.

Negli ultimi dieci anni, le sparizioni forzate sono cresciute di oltre il 200%.

Di fronte a una risposta statale assente e a una forte impunità, migliaia di persone sono scese in piazza domenica 10 maggio a Città del Messico per protestare contro la violenza che attraversa il Paese.

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