In meno di 80 anni gli scontri in mare hanno cambiato completamente aspetto. Per rimanere efficaci ed efficienti, dopo il secondo dopoguerra le marine militari di tutto il mondo hanno sviluppato disegni di navi da guerra di superficie radicalmente diverse per supportare l’avvento di nuove tecnologie, come i missili e i radar. La prima necessità è stata quella di fare spazio: per i missili e i relativi sistemi di puntamento, per il lancio e l’atterraggio di velivoli, per sistemi elettrici in grado di sostentare la poderosa elettronica necessaria alle nuove tipologie di missioni.

