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“Ossessionati” da Israele? Semmai non abbastanza

Pochi giorni fa abbiamo pubblicato un articolo e un post sul caso di un ex deputato tedesco e storico sostenitore di Israele in Germania, condannato per abusi su minori, tra cui violenze sul figlio della compagna, un bambino di 7...
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Pochi giorni fa abbiamo pubblicato un articolo e un post sul caso di un ex deputato tedesco e storico sostenitore di Israele in Germania, condannato per abusi su minori, tra cui violenze sul figlio della compagna, un bambino di 7 anni. Il deputato ha chiesto e ottenuto dal tribunale tedesco che il procedimento si svolgesse a porte chiuse, perché un processo pubblico, secondo lui, avrebbe potuto danneggiare i rapporti tra Germania e Israele. La notizia è stata inevitabilmente ripresa dalla stampa internazionale. Una notizia di questo genere ha giustamente indignato e scatenato centinaia di commenti al nostro post: quasi 400 e migliaia, molte migliaia, di interazioni. Ma di uno di questi vi parliamo oggi: uno che si è rivolto a noi definendoci “antisemiti”, “nazisti” e “ossessionati” da Israele. Quanto abbiamo scritto è un fatto realmente accaduto, riportato da noi senza commenti. Solo fatti.

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