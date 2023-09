Ad uno sguardo superficiale e sommario, la sfilza di golpe che si sono susseguiti nell’ultimo triennio tra Sahel e Africa equatoriale è generalmente ascrivibile ad un dilagante sentimento anti-coloniale e in particolare anti-francese. Il che è vero, ma non è tutto. Il recente golpe in Gabon rientra in un’altra categoria: non solo la matrice non era anti-francese, ma anzi il colpo di mano dei militari aveva la benedizione di Parigi.