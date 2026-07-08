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Libano, viaggio nel Sud occupato: “Israele continua a distruggere i villaggi”

Libano: dopo Nabatiye, il reporter Angelo Calianno si è diretto ancora più a sud, verso le aree interamente occupate da Israele. Il fotografo ha incontrato molti civili che nonostante il pericolo stanno tornando ai loro villaggi a ridosso della linea...
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Libano: dopo Nabatiye, il reporter Angelo Calianno si è diretto ancora più a sud, verso le aree interamente occupate da Israele.

Il fotografo ha incontrato molti civili che nonostante il pericolo stanno tornando ai loro villaggi a ridosso della linea gialla, confine oltre il quale si trova l’esercito israeliano.

Al loro ritorno però trovano solo distruzione: terreni e pascoli contaminati, animali morti di sete o avvelenati dall’uso del fosforo bianco sganciato dagli aerei Israeliani.

A Majdal Salem, il paese che ha subito più danni in questa zona, Israele ha distrutto scuole, moschee, ospedali e tantissime case.

Guidando verso sud, spiega Calianno, non c’è traccia dell’esercito libanese.

Fino a qualche giorno fa i checkpoint dell’esercito governativo delimitavano la “linea gialla”.

Oggi, questi checkpoint non ci sono più.

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