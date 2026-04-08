Libano: Israele lancia 100 raid aerei in 10 minuti

Poche ore dopo l’annuncio del cessate il fuoco tra Stati Uniti e Iran, una serie di attacchi aerei israeliani ha colpito simultaneamente il sud del Libano, Beirut e la valle della Bekaa.

L’esercito israeliano ha dichiarato di aver preso di mira circa 100 siti di Hezbollah in tutto il Libano, definendo l’operazione “il più grande attacco coordinato” dall’inizio della guerra con l’Iran, iniziata il 28 febbraio.

Le esplosioni hanno interessato anche aree densamente popolate: diversi edifici residenziali sono stati colpiti, mentre ambulanze e soccorritori si sono diretti tra le fiamme per assistere i feriti e recuperare le vittime.

Non è ancora chiaro il numero esatto di morti e feriti, ma diversi attacchi hanno colpito zone commerciali molto frequentate. L’agenzia di stampa nazionale libanese riferisce che almeno cinque quartieri, tra aree centrali e costiere di Beirut, sono stati interessati dai bombardamenti.

Il Ministero della Salute libanese ha lanciato un appello urgente alla popolazione affinché liberi le strade per permettere il passaggio delle ambulanze.