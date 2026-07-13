Libano: il muro di Israele di cui non parla nessuno
Angelo Calianno ci parla del muro che Israele, soprattutto oggi approfittando dei territori che occupa, sta ampliando guadagnando così sempre più spazio. Angelo Calianno, già prima degli attacchi di marzo, aveva documentato questa ennesima costruzione abusiva, e ulteriore occupazione, così...
Angelo Calianno ci parla del muro che Israele, soprattutto oggi approfittando dei territori che occupa, sta ampliando guadagnando così sempre più spazio.
Angelo Calianno, già prima degli attacchi di marzo, aveva documentato questa ennesima costruzione abusiva, e ulteriore occupazione, così come si vede in queste immagini che ci ha inviato dal villaggio di Yaroun, oggi raso al suolo ed occupato dall’ IDF.
Nel frattempo, non si fermano i bombardamenti.
Non si tratta più solo delle demolizioni di case in città che Israele già occupa.
Israele ha cominciato a distruggere anche i villaggi in prossimità della linea gialla, già evacuati dai libanesi per l’impossibilità di viverci. Così, come questa casa nel territorio del villaggio di Mansouri.