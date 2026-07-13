Libano: il muro di Israele di cui non parla nessuno

Angelo Calianno ci parla del muro che Israele, soprattutto oggi approfittando dei territori che occupa, sta ampliando guadagnando così sempre più spazio. Angelo Calianno, già prima degli attacchi di marzo, aveva documentato questa ennesima costruzione abusiva, e ulteriore occupazione, così...