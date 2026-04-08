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Libano: 8 civili e 4 paramedici uccisi in attacchi israeliani

Nonostante l’annuncio di un accordo per un cessate il fuoco di due settimane con l’Iran, gli attacchi israeliani nel sud del Libano sono proseguiti. A Saida un bombardamento ha causato almeno 8 morti e 22 feriti. Un’ambulanza è stata colpita...
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Nonostante l’annuncio di un accordo per un cessate il fuoco di due settimane con l’Iran, gli attacchi israeliani nel sud del Libano sono proseguiti.

A Saida un bombardamento ha causato almeno 8 morti e 22 feriti.

Un’ambulanza è stata colpita a Qlayleh, nel distretto di Tiro, provocando la morte di quattro paramedici nella mattinata di mercoledì 8 aprile.

Secondo il Ministero della Salute libanese, dal 2 marzo 1.530 persone sono state uccise, 4.812 ferite.

Solo nelle ultime 24 ore, l’esercito israeliano ha ucciso 33 persone, ferite 173.

Dal 2 marzo l’IDF ha ucciso 57 operatori uccisi, ne ha ferito 158, danneggiato 75 veicoli di emergenza, colpito 20 centri medici, attaccato 93 servizi di emergenza, costretto 6 ospedali a chiudere.

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