Nonostante l’annuncio di un accordo per un cessate il fuoco di due settimane con l’Iran, gli attacchi israeliani nel sud del Libano sono proseguiti.



A Saida un bombardamento ha causato almeno 8 morti e 22 feriti.



Un’ambulanza è stata colpita a Qlayleh, nel distretto di Tiro, provocando la morte di quattro paramedici nella mattinata di mercoledì 8 aprile.



Secondo il Ministero della Salute libanese, dal 2 marzo 1.530 persone sono state uccise, 4.812 ferite.



Solo nelle ultime 24 ore, l’esercito israeliano ha ucciso 33 persone, ferite 173.



Dal 2 marzo l’IDF ha ucciso 57 operatori uccisi, ne ha ferito 158, danneggiato 75 veicoli di emergenza, colpito 20 centri medici, attaccato 93 servizi di emergenza, costretto 6 ospedali a chiudere.