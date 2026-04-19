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La tragedia dimenticata dei Rohingya

I Rohingya sono la minoranza più perseguitata al mondo, ma ne sentiamo parlare solo quando avviene l’ennesimo naufragio. Due giorni fa 250 persone sono morte e disperse nel Mare delle Andamane. Dal 2022 a oggi, oltre 25.300 Rohingya hanno tentato...
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I Rohingya sono la minoranza più perseguitata al mondo, ma ne sentiamo parlare solo quando avviene l’ennesimo naufragio. Due giorni fa 250 persone sono morte e disperse nel Mare delle Andamane.

Dal 2022 a oggi, oltre 25.300 Rohingya hanno tentato la traversata verso Malesia per fuggire da una sistematica violazione dei diritti umani.

Resi apolidi dal Myanmar nel 1982, i Rohingya non hanno diritto a cure o istruzione. Molti oggi vivono neell’isola emersa di Bhasan Char, dove risiedono circa 35.000 rifugiati che non hanno il permesso di allontanarsi.

È proprio questa mancanza di libertà a spingerli a sfidare il mare ogni anno nonostante gli alti rischi.

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