La tragedia dimenticata dei Rohingya
I Rohingya sono la minoranza più perseguitata al mondo, ma ne sentiamo parlare solo quando avviene l’ennesimo naufragio. Due giorni fa 250 persone sono morte e disperse nel Mare delle Andamane. Dal 2022 a oggi, oltre 25.300 Rohingya hanno tentato...
I Rohingya sono la minoranza più perseguitata al mondo, ma ne sentiamo parlare solo quando avviene l’ennesimo naufragio. Due giorni fa 250 persone sono morte e disperse nel Mare delle Andamane.
Dal 2022 a oggi, oltre 25.300 Rohingya hanno tentato la traversata verso Malesia per fuggire da una sistematica violazione dei diritti umani.
Resi apolidi dal Myanmar nel 1982, i Rohingya non hanno diritto a cure o istruzione. Molti oggi vivono neell’isola emersa di Bhasan Char, dove risiedono circa 35.000 rifugiati che non hanno il permesso di allontanarsi.
È proprio questa mancanza di libertà a spingerli a sfidare il mare ogni anno nonostante gli alti rischi.