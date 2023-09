“Bisogna saper distinguere un incidente da un’aggressione”: con queste parole la Romania ha sminuito la gravità dell’intervento di un drone russo sul territorio rumeno per evitare un’escalation pericolosa. Non è intenzione di Bucarest infatti scagliarsi contro la Russia come ha fatto in precedenza la Polonia: il suo interesse è piuttosto mantenere un equilibrio nella zona del Mar Nero tale da tutelare il suo sviluppo economico e garantire la sua sicurezza. Con questa mossa ponderata, il presidente Klaus Iohannis potrebbe aver piantato un seme per una candidatura credibile alla guida dell’Alleanza Atlantica per il 2024.

Scopri di più: Cautela e rischi calcolati: perché la Romania non affonda sulla Russia sul drone precipitato