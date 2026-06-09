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Politica

Knesset approva il disegno di legge sui beni archeologici della Cisgiordania occupata

Quando si parla di Cisgiordania, l’attenzione si concentra quasi sempre su insediamenti, posti di blocco, demolizioni e violenza dei coloni. Un altro ambito di conflitto riceve molto meno spazio: la storia. Chi controlla i siti archeologici controlla anche il racconto...
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Quando si parla di Cisgiordania, l’attenzione si concentra quasi sempre su insediamenti, posti di blocco, demolizioni e violenza dei coloni.

Un altro ambito di conflitto riceve molto meno spazio: la storia.

Chi controlla i siti archeologici controlla anche il racconto del passato. Chi decide cosa scavare, cosa conservare e cosa valorizzare decide anche quali radici mettere in evidenza e quali sacrificare, compromettere o lasciare sepolte per rafforzare una determinata idea di appartenenza alla terra.

Negli anni, la creazione di parchi archeologici, l’estensione di aree sottoposte a tutela e l’avvio di nuovi scavi hanno spesso comportato restrizioni all’accesso dei palestinesi, espropri di terreni e un rafforzamento della presenza israeliana in aree sensibili della Cisgiordania.

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