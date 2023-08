La Casa Bianca dem è in affanno: perché Biden non riesce a far parlare di sè

Ad un anno dalle prossime elezioni, la Casa Bianca sta cercando in ogni modo di vendere Joe Biden e la filosofia economica che ha implementato negli ultimi anni, la Bidenomics. Il complesso di leggi approvate comprende l’American Rescue Plan, l’infrastructure and Jobs Act e l’inflation Reduction Act, e ha già riscosso dei tiepidi successi come il rallentamento dell’inflazione, la diminuzione della disoccupazione e la crescita dei salari. Tuttavia, la comunicazione poco chiara e diretta che Washington ha allestito su questi temi non ha passato il messaggio: gli americani non accreditano questi meriti alla presidenza Biden, e al contrario hanno una pessima opinione di quanto fatto dall’amministrazione dem in ambito economico. In più, ora che Donald Trump è tornato nell’arena e si è ripreso il ciclo dei media con i suoi tre processi in corso, lo spazio riservato a Biden e i suoi provvedimenti si contrae sempre più.