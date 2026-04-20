Quattro soldati israeliani sono stati arrestati.



In Israele, i soldati non vengono arrestati per i crimini commessi.



Non per le violenze perpetrate contro la popolazione di Gaza né contro i palestinesi della Cisgiordania.



Sono stati invece arrestati per aver fatto un barbecue vicino alla loro base durante lo Shabbat. Secondo l’Halakhah, cioè la normativa religiosa ebraica tradizionale, cucinare e accendere un fuoco sono attività vietate durante lo Shabbat, che inizia al tramonto del venerdì e termina al tramonto del sabato.



I quattro, tutti medici soldati, sono stati processati e condannati a 21 giorni di carcere, poi ridotti a 14. Il loro reato è stato classificato come “danno all’ebraismo”.



Come riporta Haaretz, “negli ultimi anni Israele assomiglia sempre di più a uno Stato teocratico”, in cui la legge religiosa ebraica sostituisce o integra il diritto civile.



Non abbiamo visto la stessa fermezza — 14 giorni di carcere, addirittura — per i soldati coinvolti nel genocidio di Gaza. Non c’è prigione per omicidi e abusi commessi in Cisgiordania o in Libano.



C’è però una pena draconiana quando a essere violata non è la vita umana, ma la legge religiosa e lo Shabbat.