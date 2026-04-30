Israele sequestra le barche della Global Sumud Flotilla

Nella notte tra il 29 e il 30 aprile alcune barche della Global Sumud Flotilla in navigazione verso Gaza sono state intercettate in acque internazionali, mentre altre si dirigevano verso Creta per mettersi al riparo dalla tempesta in arrivo.

Le comunicazioni si sono interrotte improvvisamente e sono scattati i protocolli di sicurezza. Poco dopo, alcune imbarcazioni sono state abbordate con laser puntati e armi, mentre altre risultano sequestrate.

Si parla di motori distrutti e sistemi di navigazione danneggiati, lasciando civili bloccati in mare aperto, a oltre 600 miglia dalle coste israeliane.