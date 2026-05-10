Israele e l’operazione Ali dell’Alba
A novembre 2025, Israele ha deciso di finanziare l’immigrazione di migliaia di indiani appartenenti alla tribù dei Bnei Menashe. Questa comunità ha un forte legame con il popolo ebraico e ritengono di discendere da Manasse, una delle dieci tribù perdute...
A novembre 2025, Israele ha deciso di finanziare l’immigrazione di migliaia di indiani appartenenti alla tribù dei Bnei Menashe. Questa comunità ha un forte legame con il popolo ebraico e ritengono di discendere da Manasse, una delle dieci tribù perdute d’Israele.
Con l’operazione “Wings of Dawn” (Ali dell’Alba), il governo israeliano ha pianificato il trasferimento dei restanti 6mila membri della comunità entro il 2030, stanziando circa 30 milioni di dollari.