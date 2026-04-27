Israele: 250 indiani Bnei Menashe atterrati all’aeroporto Ben Gurion
Giovedì 23 aprile, oltre 250 indiani sono atterrati all’aeroporto Ben Gurion, sventolando bandierine israeliane, nell’ambito di un’operazione governativa per il loro trasferimento in Israele.
Appartengono al gruppo etnico-religioso dei Bnei Menashe, originario dell’India nord orientale, tra gli Stati di Manipur e Mizoram, che sostiene di discendere da una delle cosiddette “dieci tribù perdute” di Israele.
I Bnei Menashe vivono in avamposti sperduti nel kibbutz di Ma’oz Tzur, al confine tra l’India e il Myanmar. Sono circa 10.000 e si considerano parte di una delle dieci tribù perdute di Israele.
Quasi metà della comunità si è già trasferita in Israele dagli anni ’90. I primi gruppi, prima del 2005, si sono stabiliti in luoghi come Hebron, in Cisgiordania, e negli insediamenti israeliani a Gaza.