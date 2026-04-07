Skip to content
Inside the news, Over the world
Accedi Abbonati

Iran: Israele-USA bombardano sinagoga a Teheran

Nella notte tra il 6 e 7 aprile l’esercito USA e quello israeliano hanno attaccato l’aeroporto internazionale di Mehrabad, nel cuoredi Teheran, e una sinagoga nella capitale iraniana. L’Iran ospita la seconda più grande comunità ebraica dell’Asia occidentale. Le Forze...
Commenta

Nella notte tra il 6 e 7 aprile l’esercito USA e quello israeliano hanno attaccato l’aeroporto internazionale di Mehrabad, nel cuore
di Teheran, e una sinagoga nella capitale iraniana.

L’Iran ospita la seconda più grande comunità ebraica dell’Asia occidentale.

Le Forze di Difesa Israeliane non hanno rilasciato commenti immediati sull’attacco alla sinagoga.

Un giornalista iraniano nel mostrare quel che resta della sinagoga distrutta ha commentato: “Con l’attacco alla sinagoga, il regime sionista ha mostrato che un problema con gli iraniani, senza nessuna distinzione tra ebrei e musulmani”.

Nella notte gli attacchi congiunti israele-USA hanno anche colpito l’aeroporto internazionale Mehrabad.

Lascia un commento

Non sei abbonato o il tuo abbonamento non permette di utilizzare i commenti. Vai alla pagina degli abbonamenti per scegliere quello più adatto

Scopri gli abbonamenti Accedi

Perché abbonarsi

Sostieni il giornalismo indipendente

Questo giornale rimarrò libero e accessibile a tutti. Abbonandoti lo sostieni.

Scopri gli abbonamenti

Già abbonato? Accedi