Iran: Israele-USA bombardano sinagoga a Teheran

Nella notte tra il 6 e 7 aprile l’esercito USA e quello israeliano hanno attaccato l’aeroporto internazionale di Mehrabad, nel cuore

di Teheran, e una sinagoga nella capitale iraniana.

L’Iran ospita la seconda più grande comunità ebraica dell’Asia occidentale.

Le Forze di Difesa Israeliane non hanno rilasciato commenti immediati sull’attacco alla sinagoga.

Un giornalista iraniano nel mostrare quel che resta della sinagoga distrutta ha commentato: “Con l’attacco alla sinagoga, il regime sionista ha mostrato che un problema con gli iraniani, senza nessuna distinzione tra ebrei e musulmani”.

Nella notte gli attacchi congiunti israele-USA hanno anche colpito l’aeroporto internazionale Mehrabad.