Catene di comando più chiare e distinte, scambio costante di dati sui terreni operativi e sul nemico, vantaggio competitivo non in uno, ma in tutti i settori del mondo militare per affrontare le nuove guerre. La contemporaneità squalifica la controinsorgenza come dottrina, e obbliga l’esercito americano ad abituarsi all’idea di combattere con formazioni pari ad esso, quali gli eserciti di Cina e Russia. Con “Army of 2030” l’esercito a stelle e strisce si dà una roadmap per (ri)prepararsi ad affrontare scontri simmetrici e convenzionali.

