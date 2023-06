Veterani, militari professionisti, semplici volontari, ma anche detenuti. Sono i mercenari della compagnia militare privata russa Wagner group, fondata nel 2014 da Dmitry Utkin e Evgenij Prigozhin. Attivi principalmente in Ucraina, dove hanno conquistato per conto di Mosca le città di Bakhmut e Soledar in Donbass, questi soldati operano anche in autonomia in Africa e in Siria. Dopo la marcia su Mosca abortita a metà tragitto dal leader Prigozhin, il futuro del gruppo Wagner in Russia è appeso a un filo. Ecco chi sono.