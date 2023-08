La Uss Gerald R. Ford (Cvn-78) è la portaerei capoclasse della serie di unità della Us Navy che ha sostituito le precedenti della classe Nimitz. I circa 15 miliardi di dollari che ha investito hanno garantito alla Marina americana uno strumento fondamentale per condurre operazioni navali, di volo, per la comunicazione e l’autodifesa in tutto il globo. È in grado di effettuare più sortite dei velivoli al giorno, di avere più potenza elettrica per i sistemi di bordo, e di imbarcare meno uomini rispetto alle portaerei precedenti.

