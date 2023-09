I quattro processi contro Donald Trump

Sull’ex presidente degli Stati Uniti Donald Trump pendono svariate decine di capi d’accusa, raccolti in quattro grandi processi: uno per il finanziamento a Stormy Daniels, uno per i documenti ritrovati nella villa di Mar-a-Lago, uno per l’assalto a Capitol Hill del 2021 e uno per i tentativi di ribaltare forzatamente il risultato elettorale in Georgia nel 2020. The Donald e tutti gli imputati si dichiarano innocenti, e i procedimenti avranno inizio tutti nella prima parte del 2024, nel pieno della campagna elettorale per le elezioni presidenziali.

Scopri di più: I quattro grandi processi a carico di Donald Trump