Hondurasgate, dietro la città privata Próspera spuntano Peter Thiel e Sam Altman
Tra gli elementi emersi nello scandalo Hondurasgate ci sono anche le vicende legate a Próspera, una ZEDE — Zona per l’Occupazione e lo Sviluppo Economico — costruita sull’isola di Roatán come enclave semi-autonoma a forte vocazione libertaria. Tra i finanziatori...
Tra gli elementi emersi nello scandalo Hondurasgate ci sono anche le vicende legate a Próspera, una ZEDE — Zona per l’Occupazione e lo Sviluppo Economico — costruita sull’isola di Roatán come enclave semi-autonoma a forte vocazione libertaria.
Tra i finanziatori del progetto figurano investitori della Silicon Valley come Peter Thiel, Marc Andreessen e Sam Altman.