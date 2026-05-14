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Hondurasgate, dietro la città privata Próspera spuntano Peter Thiel e Sam Altman

Tra gli elementi emersi nello scandalo Hondurasgate ci sono anche le vicende legate a Próspera, una ZEDE — Zona per l’Occupazione e lo Sviluppo Economico — costruita sull’isola di Roatán come enclave semi-autonoma a forte vocazione libertaria. Tra i finanziatori...
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Tra gli elementi emersi nello scandalo Hondurasgate ci sono anche le vicende legate a Próspera, una ZEDE — Zona per l’Occupazione e lo Sviluppo Economico — costruita sull’isola di Roatán come enclave semi-autonoma a forte vocazione libertaria.

Tra i finanziatori del progetto figurano investitori della Silicon Valley come Peter Thiel, Marc Andreessen e Sam Altman.

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