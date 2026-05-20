Global Sumud Flotilla: SOS di Simona Losito sequestrata dall’IDF

“Ci stanno intercettando. Tolgo internet. Segui la live della Flotilla”. È delle 14 di oggi l’ultimo messaggio che abbiamo ricevuto dalla nostra Simona Losito a bordo della nave Alcyone della Global Sumud Flotilla per Gaza.

Martedì 19 maggio tutte le navi della Flotilla per Gaza sono state intercettate dall’esercito israeliano in acque internazionali, ponendo fine al tentativo del convoglio umanitario di rompere l’assedio illegale imposto da Israele alla Striscia. Gli organizzatori affermano che 54 imbarcazioni civili con a bordo 428 attivisti sono partite da Marmaris, in Turchia, quattro giorni fa, prima di essere circondate a circa 250 miglia nautiche dalla costa di Gaza.

Anche tutte e 5 le imbarcazioni della Freedom Flotilla Coalition sono state intercettate.

Il giorno prima, lunedì 18 maggio, altre 30 le barche della Flotilla erano state intercettate dalle forze israeliane: la nave su cui viaggiava Simona però era riuscita ad allontarsi e non era tra quelle sequestrate. “Queste sono le azioni di un esercito che si diverte a seminare terrore, lo fa con attivisti disarmati che portano aiuti umanitari ad una popolazione a cui è stato negato l’accesso alle loro stesse risorse, a cui non è concessa acqua potabile, cibo ma neanche avere una casa, allevare bestiame o pescare.

La Flotilla continua a lottare per il popolo palestinese e per la libertà di tutti i popoli oppressi” aveva detto Simona nell’ultimo video dalla nave. E poco dopo ci ha scritto: “Se dovessero intercettarci prima che io riesca ad accendere il telefono vedrete il mio video SOS sulla pagina della Global Sumud Flotilla Italia.

Finché non vedete quello vuol dire che sto bene.” Stamattina l’Alcyone ha continuato a navigare fino a quando, verso le 14, abbiamo perso contatto con Simona. Poche ore dopo la marina israeliana apriva il fuoco contro le navi della Flotilla: nei video circolati online si vedono attivisti e giornalisti ripararsi dagli spari e alzare le mani davanti ai gommoni delle forze israeliane mentre soldati sparavano proiettili di gomma verso le imbarcazioni.