Pochi ne parlano, ma da circa un mese il Giappone è attraversato da grandi proteste popolari contro la revisione della Costituzione del Paese, ossia uno degli obiettivi principali del governo conservatore al potere.

Sotto i riflettori c’è l’articolo 9 che vieta al Giappone di minacciare o usare la postura militare per risolvere le controversie internazionali. I revisionisti hanno pochi dubbi: questa clausola pacifista limita la capacità nazionale di rispondere alle crescenti minacce rappresentate da Cina e Corea del Nord, e vogliono dunque cambiarla. Come se non bastasse, gli Stati Uniti, il più stretto alleato del Giappone, hanno chiesto a Tokyo di assumere un ruolo più attivo in materia di sicurezza.