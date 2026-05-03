Flotilla: tribunale israeliano prolunga di due giorni la detenzione di Ávila e Abu Keshek

È stata prorogata di due giorni la detenzione di Thiago Avila e Saif Abu Keshek, i due attivisti della Global Sumud Flotilla arrestati e rapiti da Israele dopo l’intercettazione di oltre 20 imbarcazioni in acque internazionali nella tarda serata di...