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Flotilla: tribunale israeliano prolunga di due giorni la detenzione di Ávila e Abu Keshek

È stata prorogata di due giorni la detenzione di Thiago Avila e Saif Abu Keshek, i due attivisti della Global Sumud Flotilla arrestati e rapiti da Israele dopo l’intercettazione di oltre 20 imbarcazioni in acque internazionali nella tarda serata di...
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È stata prorogata di due giorni la detenzione di Thiago Avila e Saif Abu Keshek, i due attivisti della Global Sumud Flotilla arrestati e rapiti da Israele dopo l’intercettazione di oltre 20 imbarcazioni in acque internazionali nella tarda serata di mercoledì 29 aprile.

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