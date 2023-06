F-16 a Kiev, addestramento piloti ucraini al via in estate

Partirà già quest’estate l’addestramento dei piloti ucraini che impareranno a volare sui cacciabombardieri occidentali F-16. Lo ha confermato il segretario generale della Nato, Jens Stoltenberg, durante la riunione dei ministri della Difesa in programma oggi al quartier generale dell’Alleanza a Bruxelles, in Belgio. A occuparsi di addestrare gli aviatori di Kiev saranno due Paesi in particolare. “Olanda e Danimarca inizieranno ad addestrare piloti ucraini agli F-16 in estate”, ha detto Stoltenberg durante il North Atlantic Council a cui ha partecipato anche la Svezia, prossima ad entrare nella Nato. A margine dell’incontro si è parlato anche della possibile adesione di Kiev al Patto atlantico già al prossimo summit a Vilnius l’11 luglio, ipotesi smentita da Stoltenberg, che ha dichiarato: “Al summit di Vilnius non si parlerà di un invito all’Ucraina di adesione alla Nato, ma sono certo che troveremo una buona soluzione su come portare più vicino l’Ucraina alla Nato”. L’Ucraina chiedeva dall’inizio della guerra l’invio di aerei da combattimento di quarta generazione. I Paesi occidentali hanno ceduto alla richiesta del presidente ucraino Volodymyr Zelensky, ma gli F-16 che arriveranno sul campo non potranno essere impiegati per la controffensiva in corso nei territori occupati dalle truppe di Mosca. Per accorciare i tempi, è stato stimato che la durata dell’addestramento dei piloti ucraini potrebbe essere di 4 mesi invece dei 9 previsti.

Fonte video: Pentagono