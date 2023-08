L’Esercito degli Stati Uniti sta passando un periodo buio in termini di reclutamento: nel 2022 ha mancato l’obiettivo nuove reclute di ben 15mila unità , e la prospettiva per il 2023 ugualmente negativa. La mancanza di personale preoccupa molto le alte sfere militari statunitensi, ancor di più alla luce delle tensioni internazionali in crescita in questo periodo. Per questo i militari stanno pensando a modalità nuove e più immersive con cui coinvolgere i giovani americani: quale strumento migliore del metaverso, il nuovo mondo virtuale, per attrarre le giovani generazioni?