Cuba, assedio alla popolazione: modalità sopravvivenza

Cuba, l’Avana: la nostra corrispondente Eleonora Piergallini incontra Ed Augustin, giornalista freelance che da anni documenta l’impatto delle sanzioni statunitensi sulla popolazione cubana.

Augustin è tra gli autori di un’inchiesta finita in prima pagina sul New York Times che documenta come molti pazienti cubani stanno morendo negli ospedali cubani per via delle restrizioni causate dalle sanzioni USA.

Augustin ha spiegato a Eleonora cosa significa davvero vivere sotto questo sistema di sanzioni.

Non è solo una questione di divieti commerciali. È un meccanismo molto più ampio, che di fatto esclude Cuba dal resto del mondo.

A Cuba non mancano solo i prodotti: spesso mancano le condizioni per farli arrivare. Macchinari, farmaci, tecnologie restano fuori non perché vietati in senso stretto, ma perché qualsiasi azienda che abbia anche minimi legami con gli Stati Uniti rischia sanzioni se commercia con l’isola.

Questo crea un effetto a catena globale: fornitori che si tirano indietro, banche che rifiutano pagamenti, transazioni che non passano.

Dal 2019, con l’inasprimento della politica di “massima pressione”, la situazione si è ulteriormente aggravata, spingendo il paese sempre più ai margini del sistema economico internazionale.

Anche quando Cuba riesce a trovare i fondi, spesso non esiste un sistema per spenderli.

Il regime sanzionario imposto contro Cuba è un sistema di deterrenza potente, che agisce ben oltre i confini americani.