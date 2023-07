Non un’arma miracolosa, ma uno strumento strategico in grado di piegare le difese aeree nemiche. È iniziata la corsa all’ipersonico. Ma cosa si intende, prima di tutto, per ipersonico? Si tratta di missili in grado di raggiungere velocità superiori a Mach 5 (6174 km/h), per questo ipersonici. Attualmente in servizio nell’arsenale di Russia e Cina, gli Stati Uniti stanno cercando di colmare il gap con le altre potenze investendo su alcuni programmi congiunti. Mosca nel frattempo ha dispiegato per la prima volta i missili Kinzhal nella guerra in Ucraina, scontrandosi con i Patriot occidentali forniti a Kiev.